بعد "غارة المعمداني".. الإمارات وروسيا تطلبان انعقاد مجلس الأمن
قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن بلاده والإمارات طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء، بعد الغارة على مستشفى في مدينة غزة.
وكتب بوليانسكي في قناته على تلغرام: "طلبت روسيا والإمارات عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح 18 أكتوبر بشأن قصف مستشفى في غزة".
وذكرت السلطات الصحية في القطاع المحاصر أن غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل نحو 500 فلسطيني في مستشفى يكتظ بالمرضى والنازحين في مدينة غزة.