18 دولة تدعو حماس لإطلاق سراح الرهائن
دعت 18 دولة، الخميس، حركة "حماس" الفلسطينية، للإفراج فوراً عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وأكدت الدول، في بيان مشترك، أن "الاتفاق المطروح على الطاولة للإفراج عن الرهائن سيفضي إلى وقف فوري طويل الأجل لإطلاق النار في غزة".
وذكرت "رويترز" أن "الدول الموقعة على الاتفاق مع أمريكا هي: الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، وبلغاريا، وكندا، وكولومبيا والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وصربيا، وإسبانيا، وتايلاند، وبريطانيا".
وتقود قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لمحاولة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين دون جدوى، بعدما نجحوا في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني بالتوصل لهدنة استمرت أسبوعا، وتخللها عمليات تبادل للأسرى وإدخال للمساعدات الإنسانية للقطاع الذي يشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة.