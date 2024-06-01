العراق.. تحديات تهدد بانفراط عقد تحالف "إدارة الدولة"

أحمد عبد

بعد مرور نحو عشرين شهرًا على إعلان تحالف "إدارة الدولة" في العراق، الذي تأسس مع تعسُّر تشكيل الحكومة عقب الانتخابات البرلمانية في 2022، إثر إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سحب كتلته من مجلس النواب، تُثار تساؤلات بشأن مصير هذا التحالف، واتفاقاته، وقراراته.

وأفضى التحالف إلى تسمية محمد شياع السوداني رئيسًا للحكومة، وفق تفاهمات جرت مع الكتل السياسية من العرب السنّة والأكراد، باستثناء التيار الصدري.

وتم ذلك بعد وعود من الإطار التنسيقي "الشيعي" بتلبية مطالب العرب السنة والأكراد، مثل قانون العفو العام وإقرار قانون النفط والغاز، وتغطية نفقات إقليم كردستان التشغيلية، خصوصًا مرتبات موظفي الإقليم.