حكم بسجن الوزير الجزائري السابق أرزقي براقي 10 سنوات

أصدر القضاء الجزائري حكمًا بالسجن 10 سنوات في حق الوزير السابق أرزقي براقي، برفقة مسؤولين سابقين، في إطار قضية فساد في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

ونقلت صحيفة "الشروق" المحلية أن "محكمة جزائرية أيدت الأحكام الصادرة ضد المتهمين بصفة نهائية، وهي غير قابلة للطعن مجددًا".

كما تم الحكم بحبس كل من الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى كريم رحيال، والمدير السابق للوكالة الوطنية للسدود، الفار، قالي عبد الناصر، 10 سنوات نافذة.

وتمت إدانة مديرة الإدارة العامة لذات الوكالة شلباب حفيظة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد بقية المتهمين من حكم البراءة.

ويواجه عدد من المسؤولين السابقين في الجزائر تحقيقات في إطار حملة السلطات ضد الفساد وضد رموز نظام الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.