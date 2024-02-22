هجوم صاروخي على سفينة قبالة السواحل اليمنية يتسبب بنشوب حريق

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا، اليوم الخميس، تلقيها بلاغاً عن وقوع حادث على بعد 70 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من مدينة عدن في اليمن، بحسب ما نقلت رويترز.

وأفادت البحرية البريطانية، أنه تم الإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم بصاروخين مما أدى إلى نشوب حريق على متنها.

وتهاجم ميليشيا الحوثي اليمنية الموالية لإيران السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب فيما تدعي أنها تحركات للتضامن مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة.