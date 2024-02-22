هجوم صاروخي على سفينة قبالة السواحل اليمنية يتسبب بنشوب حريق
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا، اليوم الخميس، تلقيها بلاغاً عن وقوع حادث على بعد 70 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من مدينة عدن في اليمن، بحسب ما نقلت رويترز.
وأفادت البحرية البريطانية، أنه تم الإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم بصاروخين مما أدى إلى نشوب حريق على متنها.
وتهاجم ميليشيا الحوثي اليمنية الموالية لإيران السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب فيما تدعي أنها تحركات للتضامن مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت أمريكا تنفيذها لأربع غارات ضد قاذفة صواريخ بالستية و7 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، "كانت جاهزة للإطلاق نحو البحر الأحمر".
وفي بيان للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عبر منصة "إكس" جاء فيه: "في الـ21 من فبراير، بين الساعة الـ12:00 صباحًا والـ6:45 مساءً (بتوقيت صنعاء/ ت.غ+3)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية 4 ضربات دفاع عن النفس ضد قاذفة صواريخ بالستية متنقلة مضادة للسفن و7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين، كانت جاهزة للإطلاق نحو البحر الأحمر".
وأجبرت الهجمات العديد من شركات الشحن على وقف رحلاتها في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وهو طريق أطول وأكثر كلفة، فيما شنت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية هجمات انتقامية بأنحاء اليمن.