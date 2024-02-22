بـ 4 ضربات.. أمريكا تستهدف صواريخ كروز ومنصة إطلاق للحوثي

أعلنت أمريكا اليوم الخميس تنفيذها لأربع غارات ضد قاذفة صواريخ بالستية و7 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، "كانت جاهزة للإطلاق نحو البحر الأحمر".

وفي بيان للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) نشرته وكالة الأناضول، قالت فيه: "نفذنا 4 غارات ضد قاذفة صواريخ بالستية و7 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثي في اليمن".

وقالت (سنتكوم)، في بيان عبر منصة "إكس": "في الـ21 من فبراير، بين الساعة الـ12:00 صباحًا والـ6:45 مساءً (بتوقيت صنعاء/ ت.غ+3)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية 4 ضربات دفاع عن النفس ضد قاذفة صواريخ بالستية متنقلة مضادة للسفن و7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين، كانت جاهزة للإطلاق نحو البحر الأحمر".

كما أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي، وفق البيان.

وأوضحت (سنتكوم)، أن الغارات نُفذت "دفاعًا عن النفس"، عقب تحديد الصواريخ في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها "تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".