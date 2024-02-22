بـ 4 ضربات.. أمريكا تستهدف صواريخ كروز ومنصة إطلاق للحوثي
أعلنت أمريكا اليوم الخميس تنفيذها لأربع غارات ضد قاذفة صواريخ بالستية و7 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، "كانت جاهزة للإطلاق نحو البحر الأحمر".
وفي بيان للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) نشرته وكالة الأناضول، قالت فيه: "نفذنا 4 غارات ضد قاذفة صواريخ بالستية و7 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثي في اليمن".
وقالت (سنتكوم)، في بيان عبر منصة "إكس": "في الـ21 من فبراير، بين الساعة الـ12:00 صباحًا والـ6:45 مساءً (بتوقيت صنعاء/ ت.غ+3)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية 4 ضربات دفاع عن النفس ضد قاذفة صواريخ بالستية متنقلة مضادة للسفن و7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين، كانت جاهزة للإطلاق نحو البحر الأحمر".
كما أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي، وفق البيان.
وأوضحت (سنتكوم)، أن الغارات نُفذت "دفاعًا عن النفس"، عقب تحديد الصواريخ في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها "تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".
وقالت القيادة الأمريكية إن الإجراءات التي نفذتها "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
ولم تعقّب ميليشيا الحوثي بعد على بيان (سنتكوم).
ومساء الثلاثاء، أعلنت (سنتكوم) تعرّض ناقلتي حبوب وبضائع أمريكيتين لهجومين بصاروخين بالستيين وطائرة مسيّرة من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن؛ ما تسبب في أضرار "طفيفة" لإحداها دون إصابات بشرية.
ويشن تحالف دولي، تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن؛ ردًّا على هجمات الميليشيا في البحر الأحمر، الممر الحيوي للشحن وسلاسل الإمداد العالمية.
ومع تعرضهم لغارات أمريكية وبريطانية، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.