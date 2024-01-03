القيادة المركزية الأمريكية: ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخين نحو البحر الأحمر

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، أطلقت صاروخين نحو البحر الأحمر، الثلاثاء.

وقالت في بيان عبر حسابها في منصة "إكس": "أطلق الحوثيون المدعومون من إيران في 2 يناير صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".

وأكدت أن "العديد من السفن التجارية في المنطقة أبلغت عن تأثير الهجوم في المياه المحيطة بالبحر الأحمر، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي ضرر".

وشددت على أن "الأعمال غير القانونية التي تنفذها ميليشيات الحوثي تعرض حياة العشرات من البحارة الأبرياء للخطر، وتواصل تعطيل التدفق الحر للتجارة الدولية".

وأضافت أن هذا هو الهجوم الرابع والعشرون ضد السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.