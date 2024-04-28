السودان.. حميدتي يبحث مع مبعوث أممي أوضاع شمال دارفور

بحث قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الأحد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، تطورات الأوضاع في السودان والظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها الشعب السوداني.

وقال حميدتي على منصة "إكس"، إنه "تطرق خلال مكالمة هاتفية مع رمطان لعمامرة، إلى الأوضاع في ولاية شمال دارفور وعمليات القصف الجوي المتعمد والممنهج بالبراميل المتفجرة على المدنيين الأبرياء التي طالت حتى الماشية".

وأكد أن "قوات الدعم السريع تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الذي ظلت تتعرض له منذ أول يوم في الحرب وستواصل الدفاع في كافة الجبهات".

وأفاد حميدتي بأنه "في إطار رفع المعاناة الإنسانية عن شعبنا مستعدون للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في جميع أنحاء البلاد".