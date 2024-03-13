قبرص: شحنة مساعدات ثانية تبحر لغزة في الأيام المقبلة

قال وزير الخارجية القبرصي، اليوم الأربعاء، إن شحنة ثانية من المساعدات سيتم إرسالها من قبرص إلى قطاع غزة في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى زيادة الترحيب بأن الجزيرة يمكن أن تلعب دورًا محوريّا في إيصال الإمدادات عن طريق البحر إلى القطاع.

وغادرت من قبرص، أمس الثلاثاء، سفينة تحمل نحو 200 طن من المساعدات الغذائية لغزة عبر طريق بحري جديد لم يختبر بعد.

وتقول وكالات إغاثة إن سكان غزة معرضون لخطر المجاعة بعد خمسة أشهر من الحرب، بحسب رويترز.

وذكر وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس أن هناك شحنة جديدة في طور الإعداد.

ودعت قبرص، وهي الدولة الأقرب جغرافيًا إلى الشرق الأوسط بين دول الاتحاد الأوروبي، على مدى أشهر، إلى قبول خطتها لإنشاء ممر بحري مباشر لساحل غزة، في ظل العقبات الخطيرة التي تحول دون وصول المساعدات عن طريق البر.