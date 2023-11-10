قبرص تقترح إنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات إلى غزة

اقترح الرئيس القبرصي، اليوم الخميس، فتح ممر بحري للمساعدة في تعزيز توصيل المساعدات إلى غزة في خطة قال إنه يمكن تنفيذها سريعًا، لكن دبلوماسيين قالوا إنها تواجه تحديات.

وبموجب الخطة التي قدمها الرئيس نيكوس خريستودوليدس في مؤتمر للمساعدات الإنسانية في باريس، تنتقل المساعدات بحرًا إلى غزة عن جزيرة قبرص، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتقع على بعد نحو 370 كيلومترًا في البحر المتوسط.

وتستهدف الخطة تعزيز القدرة على إيصال الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة بما يتجاوز عمليات التوصيل المحدودة عبر معبر رفح بين مصر والقطاع الفلسطيني منذ أن بدأت إسرائيل هجومها الجوي والبري على غزة.

وقال خريستودوليدس عن الاقتراح المقدم في 25 صفحة: "نأمل تنفيذه على الفور"، مشيرًا إلى أن مقر مركز العمليات سيكون مدينة لارناكا جنوب قبرص، حيث يوجد ميناء ومطار ويوجد بالفعل مركز تنسيق مع 33 دولة.

ويسع الميناء 200 ألف طن من المساعدات الإنسانية مما يتيح نقل ألفي طن من المساعدات لكل سفينة.