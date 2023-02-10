الحكومة السورية تعلن الموافقة على إيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق المعارضة
قالت وسائل إعلام رسمية في سوريا، اليوم الجمعة، إن الحكومة السورية وافقت على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الخطوط الأمامية للحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما في البلاد، مضيفة أن المساعدات ستصل لمن يحتاجونها بمساعدة الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن مجلس الوزراء وافق "خلال جلسة استثنائية على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية بما في ذلك عبر الخطوط من داخل الأراضي التي تسيطر عليها الدولة إلى المناطق التي تقع خارج السيطرة".
في المقابل، اتهم مدير منظمة الخوذ البيضاء للإنقاذ في شمال غرب سوريا اليوم الجمعة الأمم المتحدة بالفشل في إيصال المساعدات الإنسانية المناسبة إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد بعد أن دمرها الزلزال القوي والهزات الارتدادية التي أعقبته.
وقال رائد الصالح إن المنطقة لم تتلق أي مساعدات من الأمم المتحدة بهدف الاستجابة للكارثة منذ الزلزال الذي وقع يوم الإثنين، وإن الشاحنات الست التي عبرت الحدود إلى سوريا أمس الخميس كانت من الشحنات المعتادة لكنها تأخرت.
وقال للصحفيين عبر رابط فيديو من إدلب إن الشاحنات التي دخلت أمس هي قافلة كان من المقرر أن تدخل يوم الإثنين، لكنها تأخرت بسبب الزلزال.
وأضاف أنه حتى الآن لم تصل أي مساعدات إلى شمال غرب سوريا من الأمم المتحدة في إطار الإغاثة من الزلزال.
ووصف الصالح استجابة الأمم المتحدة بأنها "كارثية"، وقال إن على الهيئة الاعتذار للشعب السوري عن نقص المساعدة التي تقدمها.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 14 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية عبرت الحدود إلى سوريا بعد مغادرتها مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا في وقت سابق اليوم الجمعة.
وأفادت بأن الشاحنات المتجهة إلى إدلب التي تخضع لسيطرة المعارضة محملة باحتياجات من بينها مدافئ كهربائية وخيام وبطانيات.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الشاحنات هي جزء من شحنة مساعدات اعتيادية وليست مرتبطة بالاستجابة للزلزال قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون إن "الوضع المحدد مسبقا" فيما يتعلق بالمساعدات ليس هو القضية.
وأضاف أن "القضية هي أن يتم توصيل المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها والمناسبة للمشردين، بما في ذلك الخيام والبطانيات وغيرها من المواد، إلى شمال غرب سوريا في هذا الوقت".
ويقول عناصر الخوذ البيضاء إنهم محايدون، ويصفهم الرئيس السوري بشار الأسد وأنصاره، بما في ذلك روسيا، بأنهم أدوات للدعاية الغربية والمعارضة.