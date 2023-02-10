الحكومة السورية تعلن الموافقة على إيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق المعارضة

قالت وسائل إعلام رسمية في سوريا، اليوم الجمعة، إن الحكومة السورية وافقت على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الخطوط الأمامية للحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما في البلاد، مضيفة أن المساعدات ستصل لمن يحتاجونها بمساعدة الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن مجلس الوزراء وافق "خلال جلسة استثنائية على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية بما في ذلك عبر الخطوط من داخل الأراضي التي تسيطر عليها الدولة إلى المناطق التي تقع خارج السيطرة".