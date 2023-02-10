مسؤول: تركيا تدرس فتح "معبر كسب" لمرور المساعدات إلى سوريا

وقال المسؤول التركي اليوم إنه يمكن إعادة فتح معبر حدودي بين إقليم هاتاي التركي والجزء الذي تسيطر عليه الحكومة السورية من محافظة اللاذقية المطلة على البحر المتوسط.

وتضررت المنطقتان الواقعتان على جانبي الحدود بشدة جراء الزلزال القوي الذي وقع في وقت مبكر يوم الإثنين وأودى بحياة 21 ألفا في البلدين.

وأضاف: "هناك خطط لفتح بوابة يايلاداغي-كسب الحدودية في البداية. يمكن أن تتوجه المساعدات عبرها مباشرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية".

وأشار المسؤول المطلع الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إلى أنه يمكن فتح معبر آخر لتيسير نقل المساعدات إلى إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية".