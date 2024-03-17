إعلام عبري: إسرائيل ستحتل 16% من مساحة غزة لبناء المنطقة العازلة

أبلغت مصادر رسمية إسرائيلية قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث العبرية، مساء السبت، أن بناء المنطقة الأمنية العازلة التي ستفصل بين قطاع غزة وبين إسرائيل، يتطلب استقطاع قرابة 16% من مساحة قطاع غزة.

ولفتت المصادر إلى أنه "من دون بناء تلك المنطقة العازلة سيكون من غير الممكن عودة النازحين الإسرائيليين من مستوطنات الجنوب المتاخمة للقطاع"، والذين هجروها إبان هجوم حماس في الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن عرض المنطقة العازلة سيصل في بعض المناطق إلى كيلومتر واحد، بينما سيبلغ في مناطق أخرى قرابة 600 متر.

وأردفت أنه حين تنتهي عمليات بناء تلك المنطقة الأمنية "سيفقد القطاع قرابة 16% من مساحته، الأمر الذي أكده للقناة الخبير الإسرائيلي، عادي بن نون، المحاضر بقسم الجغرافيا بالجامعة العبرية.

وعمد المحاضر إلى تحليل الخطوات التي تباشرها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن بناء المنطقة الأمنية العازلة، وأبلغ القناة أنها تتطلب استقطاع 16% من مساحة غزة.