إصابة 3 جنود يمنيين إثر هجوم جديد لـ"القاعدة" جنوب البلاد

أصيب 3 جنود يمنيين من أفراد القوات المسلحة الجنوبية، اليوم الجمعة، إثر هجوم شنّه تنظيم القاعدة، عبر طائرة مسيّرة، على مواقع تمركز القوات المشتركة، شرقي محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم محمد النقيب، أن "الهجوم الإرهابي يأتي في سياق التسليح الذي يتحصل عليه تنظيم القاعدة من ميليشيا الحوثيين الإرهابية، وفي إطار الشراكة بينهما ضد الجنوب".

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية أن الطائرة المسيّرة التي شنّ بواسطتها تنظيم القاعدة هجومه على القوات الجنوبية "إيرانية الصنع".

وبدأ تنظيم القاعدة، منتصف العام الماضي، في استخدام سلاح الطائرات المسيّرة، للمرة الأولى، ضد القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي شبوة وأبين، جنوبي البلاد، في تطور خطير يأتي رغم حالة التدهور التي يشهدها التنظيم على مستوى القدرات القيادية والعسكرية.