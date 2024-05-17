إصابة 3 جنود يمنيين إثر هجوم جديد لـ"القاعدة" جنوب البلاد
أصيب 3 جنود يمنيين من أفراد القوات المسلحة الجنوبية، اليوم الجمعة، إثر هجوم شنّه تنظيم القاعدة، عبر طائرة مسيّرة، على مواقع تمركز القوات المشتركة، شرقي محافظة أبين، جنوبي البلاد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم محمد النقيب، أن "الهجوم الإرهابي يأتي في سياق التسليح الذي يتحصل عليه تنظيم القاعدة من ميليشيا الحوثيين الإرهابية، وفي إطار الشراكة بينهما ضد الجنوب".
وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية أن الطائرة المسيّرة التي شنّ بواسطتها تنظيم القاعدة هجومه على القوات الجنوبية "إيرانية الصنع".
وبدأ تنظيم القاعدة، منتصف العام الماضي، في استخدام سلاح الطائرات المسيّرة، للمرة الأولى، ضد القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي شبوة وأبين، جنوبي البلاد، في تطور خطير يأتي رغم حالة التدهور التي يشهدها التنظيم على مستوى القدرات القيادية والعسكرية.
وكانت القوات العسكرية والأمنية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأخرى حكومية تابعة لإدارة أمن محافظة أبين، أطلقت عملية عسكرية، في أغسطس/آب من العام 2022، ضد عناصر القاعدة، تمكنت خلالها من السيطرة على مواقع استراتيجية تابعة للتنظيم في معظم مناطق المحافظة الجنوبية.
وتشنّ عناصر القاعدة، منذ خسارتها أبرز معسكراتها القديمة في "وادي عومران" بمديرية مودية، هجمات انتقامية متفرقة ضد القوات المشتركة في مناطق مختلفة من محافظتي أبين وشبوة المجاورتين، أدت إلى مقتل وإصابة المئات من الجنود والضباط والقادة، أبرزهم قائد قوات "الحزام الأمني" في أبين، العميد عبد اللطيف السيد، في أغسطس/آب من العام الماضي.