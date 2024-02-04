"المنطقة العازلة" تهدد بمسح مخيمات وبلدات في غزة

تهدد "المنطقة العازلة"، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي على إنشائها داخل قطاع غزة على طول الحدود الشمالية والشرقية، بمسح مخيمات وبلدات عن الخريطة، وتقليص مساحة غزة، وبالتالي زيادة التكدس السكاني.

وتعمل إسرائيل على إنشاء منطقة عازلة داخل القطاع، من خلال هدم وتدمير مربعات سكنية بالكامل على الحدود الشمالية والشرقية، رغم تحذيرات المجتمع الدولي والولايات المتحدة من تقليص مساحة القطاع.

والنسبة الأكبر من المنطقة العازلة المفترضة هي أراضٍ يستغلها الفلسطينيون لزراعة الخضراوات والفواكه، كما أنها ستكون سببًا في صعوبة وصول المزارعين لمسافة 500 متر على الأقل من المنطقة العازلة.

وبحسب التقديرات الفلسطينية، فإن "ذلك سيؤدي إلى أن يصبح مجموع الأراضي الضائعة من قطاع غزة بسبب المنطقة الإسرائيلية العازلة نحو 90 كيلو مترًا مربعًا، ما يعادل مساحة مدينة غزة بالكامل ونصف مساحة الشمال".

ولم تعلن إسرائيل رسميًا أيَّ تفاصيل بشأن المنطقة العازلة؛ إلا أن تقارير إعلامية أكدت أن تل أبيب أثارت الموضوع، وقال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن "واشنطن لا تريد أن ترى تقليص مساحة غزة بأي شكل من الأشكال".

وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن هدف المنطقة العازلة توفير الأمن لجنوب إسرائيل، التي من المرجح أن تقلّص، بشكل كبير، مساحة القطاع، فيما أظهرت صورًا للأقمار الصناعية مواصلة الجيش الإسرائيلي العمل لإنشاء تلك المنطقة.