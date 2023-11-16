أمريكا: نشعر بقلق عميق إزاء إصابة مسعفين أردنيين في غزة

عبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق، اليوم الخميس، لإصابة مسعفين أردنيين في قصف قرب المستشفى الميداني الذي يعملون به في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن سبعة من العاملين في المستشفى الميداني التابع لها في شمال غزة أصيبوا جراء قصف إسرائيلي.

ووصف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان، اليوم الخميس، الأردن بأنه حليف مهم، وقال إن "دوره الحيوي في الصراع يجب حمايته".

وتابع سوليفان: "نشعر بقلق عميق من تعرض أفراد طاقم طبي أردني في غزة للإصابة في هجوم قرب مستشفاهم الميداني، ونحن ممتنون للغاية للمتخصصين في المجال الطبي الذين يقدمون الرعاية الهامة للفلسطينيين في غزة".

ولم يتسن على الفور الاتصال بممثلي الجيش الإسرائيلي للتعليق.

ولم يذكر سوليفان الجهة المسؤولة عن القصف في منشوره على منصة "إكس".