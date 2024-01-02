صالح العاروري.. حلقة الوصل بين حماس وإيران

ظهر مرتديا زيا عسكريا في أغسطس/آب الماضي، ردًا على تهديد إسرائيلي باغتياله، وهو أمر جعله تحت الأضواء، لا سيما في ظل الاتهامات التي واجهها سابقا بالمسؤولية عن هجمات ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية.

هو صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، الذي أغتيل، اليوم الثلاثاء، في غارة نسبت إلى إسرائيل على مكتب الحركة في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، التي تعد معقلا رئيسيا لميليشيا حزب الله.

بعد هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سطع نجم العاروري بشكل أكبر، الذي يعتقد أنه كان على علم مسبق بتفاصيل الهجوم، فضلًا عن وصفه بأنه "حلقة وصل" بين الحركة وميليشيا حزب الله وإيران.