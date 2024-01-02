بين "الفشل" و"الكنز".. ماذا تعرف إسرائيل من أسرار حماس؟
يسعى الجيش الإسرائيلي إلى استخلاص الدروس من هجوم السابع من أكتوبر، كواحدة من أولوياته في المرحلة الراهنة، بهدف الوصول إلى الصورة الكاملة التي سبقت تنفيذ هذا الهجوم المحكم، ومن ثم منع تكراره.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية كانت كشفت أخيرًا أن الجيش الإسرائيلي عثر على ما وصفته بـ "كنز استخباري مهم للغاية"، خلال العمليات البرية التي يشنها في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذكرت أنه وجد في بيت حانون، على سبيل المثال، وثائق وكتيبات إرشادية في منزل يعود لأحد قادة حماس بها "معلومات حساسة".
وتنضم هذه المعلومات إلى معلومات سابقة أشارت إلى عثور الجيش الإسرائيلي على آلاف الوثائق والخرائط التي أظهرت الترتيبات والاستعدادات التي أجرتها حماس تحسبًا لهجوم السابع من أكتوبر "طوفان الأقصى".
الجيش الإسرائيلي كان أشار إلى أنه عثر على مئات الحواسيب، تحمل قرابة 65 مليون ملف، وقرابة نصف مليون وثيقة حول الخطط التنفيذية والعقيدة القتالية لحماس، فيما رأت الصحيفة أن الأمر يندرج ضمن "الفشل الاستخباري الإسرائيلي".
وضربت الصحيفة مثلًا لهذا الفشل الاستخباري، بما في ذلك عقب بداية الحرب، ففي الأيام الأولى للعمليات البرية، خرجت قوة من الفرقة 162 من خط الدفاع الذي أقامه الجيش قرب مخيم الشاطئ للاجئين، القريب من ساحل غزة، لتنفيذ مداهمات على موقع قريب تابع لحماس.
وقالت إن الجنود عثروا على صور فضائية لمخيم الشاطئ، تحدد المواقع الدقيقة للعبوات الناسفة المزروعة ونقاط إطلاق مضادات الدبابات ونقاط المراقبة والأنفاق التي تم تفخيخها، ليتضح أنها أسفل الخط الرئيس للفرقة، الذي كانت أقامته قبلها بوقت قصير، بينما كان مئات الجنود هناك، ما يعني أنهم نجوا بمعجزة، حيث أبلغت القوة القيادة ونُقلت الفرقة على الفور بكامل آلياتها.
الصحيفة نوهت إلى أن الوثائق تؤشر على أساليب قتالية نظامية لكتائب حماس وجداول زمنية لإطلاق الصواريخ، مخططة لتضرب مناطق بعينها، مثل: المطارات، والقواعد العسكرية، ومواقع خاصة بالاستخبارات العسكرية جنوبي إسرائيل.
وتضم الوثائق معلومات حول التعامل مع عمليات خطف ممنهجة بحق إسرائيليين وكيفية اقتيادهم بينما أيديهم مكبلة، واستخدام أجهزة الاتصال والحواسيب المشفرة، والكثير من المعلومات حول الجيش الإسرائيلي.
وأكدت أن الجيش كلَّف مقاتلين بالعمل على تجميع مثل هذه المواد الاستخبارية، لأهميتها، كما أشارت إلى أنه تم العثور على وثائق من 80 صفحة، حول جزء من خطط القتال الخاصة بحماس، وكيف يمكن للحركة مواصلة القتال ضد الجيش الإسرائيلي لأشهُر طويلة.
وكشفت الوثائق أن لواء مدينة غزة وحده يضم 10 آلاف مقاتل مدرب من حماس، وأن حماس أصبحت مثل جيش منظم، حيث وصلت إلى مرحلة تسجيل زيارات مسؤوليها إلى القواعد العسكرية وغير ذلك.
وأشارت الصحيفة أيضًا إلى عثور الجيش على مقاطع فيديو ووثائق تخص قسم تطوير السلاح التابع لحماس، وبها مقاطع حول بناء مركبات غير مأهولة، يتم التحكم بها عن بعد، ويمكنها حمل قاذفة "آر بي جي".
وفي مداهمة لمنزل قائد سرية من حماس في بيت حانون، أعلن الجيش أنه عثر على قائمة تضم أسماء قيادات عسكرية جديدة ودور كلّ منهم، كما تبين أن وحدة حماس الجوية صنعت عشرات المسيرات على نموذج هندسي يخص المسيرة الإسرائيلية "راكب السماء" التي سقطت في غزة قبل سنوات.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر كذلك على كُتيب تعليمي بالعربية، مخصص للمقاتلين في الذراع المضادة للدبابات، حدَّد نقاط ضعف الدبابات وكيفية ضربها بقذائف "آر بي جي".