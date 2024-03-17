مصادر لـ "إرم نيوز": 8 مليارات دولار في طريقها إلى القاهرة

قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى، لـ "إرم نيوز" إن اتفاقيات تمويل تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار، سيتم توقيعها في وقت لاحق من اليوم الأحد في القاهرة.

وأوضحت المصادر أن رؤساء حكومات اليونان و إيطاليا وبلجيكا ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، سيوقعون الاتفاقيات التي "تأتي ضمن حزم مالية لتخفيف أعباء المقيمين الأجانب في مصر - اللاجئين – وفي صدارتهم السودانيين الذي نزح منهم مئات الآلاف إلى مصر بسبب الحرب الدائرة في بلادهم".

وقالت المصادر إن الحزم التمويلية تستهدف دعم الحكومة المصرية بالتعامل مع ضغوط اللاجئين في مصر التي أصبحت مضاعفة مع نزوح السودانيين بأعداد كبيرة، وتكوين تمركزات سكانية في مناطق مأهولة بالسكان في القاهرة، وفي محافظات أخرى في صدارتها محافظة أسوان في الجنوب المصري.