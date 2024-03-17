مصادر لـ "إرم نيوز": 8 مليارات دولار في طريقها إلى القاهرة
قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى، لـ "إرم نيوز" إن اتفاقيات تمويل تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار، سيتم توقيعها في وقت لاحق من اليوم الأحد في القاهرة.
وأوضحت المصادر أن رؤساء حكومات اليونان و إيطاليا وبلجيكا ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، سيوقعون الاتفاقيات التي "تأتي ضمن حزم مالية لتخفيف أعباء المقيمين الأجانب في مصر - اللاجئين – وفي صدارتهم السودانيين الذي نزح منهم مئات الآلاف إلى مصر بسبب الحرب الدائرة في بلادهم".
وقالت المصادر إن الحزم التمويلية تستهدف دعم الحكومة المصرية بالتعامل مع ضغوط اللاجئين في مصر التي أصبحت مضاعفة مع نزوح السودانيين بأعداد كبيرة، وتكوين تمركزات سكانية في مناطق مأهولة بالسكان في القاهرة، وفي محافظات أخرى في صدارتها محافظة أسوان في الجنوب المصري.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ذكر في مناسبات سابقة آخرها في نوفمبر الماضي، أن هناك ما يزيد عن 9 ملايين لاجئ، يطلق عليهم "ضيوف"، يعيشون في مصر.
وبحسب المصادر، فإن وصول رؤساء الحكومات الأوروبية إلى قصر الاتحادية بالقاهرة، صباح الأحد، سيكون تباعا، وأن القمة المصرية الأوروبية ستنتهي بمأدبة إفطار، مساء، يقيمها الرئيس السيسي على شرف الضيوف.
وبدأت الوفود الأوروبية بالوصول إلى القاهرة منذ مساء السبت مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فوندرلاين.
ومن المقرر أن يقدم الاتحاد الأوروبي تمويلًا لمصر قدره 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) في الفترة من 2024 إلى 2027 بموجب الاتفاق.