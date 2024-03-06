السودان.. وفد برئاسة حمدوك يزور مصر سعيا لوقف الحرب

يزور وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية السودانية "تقدم" برئاسة عبدالله حمدوك، خلال يومي السبت والأحد المقبلين، العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع الحكومة المصرية بشأن وقف الحرب في السودان.

وتعد الزيارة التي تأتي ضمن تحركات مكثفة قامت بها تنسيقية "تقدم" خلال الفترة الماضية مع دول الجوار والمجتمع الإقليمي والدولي بشأن جهود إنهاء الصراع في السودان، هي الأولى من نوعها إلى القاهرة منذ اندلاع الحرب قبل 11 شهرًا.

وقال المتحدث باسم التنسيقية، علاء الدين نقد، لـ"إرم نيوز"، إن الوفد سيناقش في القاهرة دور مصر في إيقاف الحرب في السودان.

وأضاف نقد :"أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة من الرئاسة المصرية، وأبرز أجندتها بحث تطورات الوضع الإقليمي حيال الأزمة السودانية، بجانب مجريات الحرب وحيثياتها التي بدأت تتفاقم، خصوصًا الظهور الفاضح لأنصار نظام الحركة الإسلامية خلف قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، واستيلائها على قرار الجيش السوداني".