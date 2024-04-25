هزيمة جديدة.. الانتخابات الجزئية تطفئ مصباح "إخوان المغرب"

تلقى حزب "العدالة والتنمية" المغربي (معارض)، هزيمة جديدة في الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت، الثلاثاء، بعدد من الدوائر، فيما تواصل أحزاب الأغلبية التربع على المشهد السياسي بالبلاد.

وأعادت هذه الانتكاسة إلى الأذهان ما يُسمى في المشهد السياسي المغربي بـ"زلزال 8 سبتمبر 2021" (نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية الأخيرة) والذي عصف بـ"إخوان" المغرب.

وفازت أحزاب الأغلبية الحكومية، ممثلة بحزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"الاستقلال" بالانتخابات الجزئية في دائرتي: "فاس" الجنوبية، و"بنسليمان"، بينما لم يستطع الحزب الإسلامي الذي قاد الحكومتين السابقتين، الفوز بأي مقعد.

وبلُغة الأرقام، حصل حزب "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي على 9767 صوتاً في دائرة "فاس"، بنسبة 52% من مجموع الأصوات المعبر عنها، متقدماً على حزب "العدالة والتنمية" (معارض) الذي حصل على 3854 صوتاً، بينما حلّ حزب "الاتحاد الاشتراكي" (معارض) ثالثاً بحصوله على 2642 صوتاً.

وفي السياق ذاته، حصل حزب "الاستقلال" المشارك في الائتلاف الحكومي على 14800 صوت في دائرة "بنسليمان"، فيما حل حزب "الاتحاد الاشتراكي" (معارض) ثانياً بـ7438 صوتاً، ثم "العدالة والتنمية" (معارض) والذي حصل على 4306 أصوات.

وعقب ظهور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية، ندّد الحزب الإسلامي بما وصفه بـ"الممارسات المشينة وغير الديمقراطية التي قامت بها بعض الأحزاب بشكل مكشوف ومفضوح، من شراء للذمم وتسخير الوسطاء والسماسرة لإفساد العملية الانتخابية والسطو على إرادة المواطنين والمواطنات مستغلين في ذلك ظروفهم الصعبة". على حد تعبيره.

تعليق بنكيران

وفي أول تعليق له على هذا السقوط الجديد، قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حزب "المصباح" (رمز حزب العدالة والتنمية) لم يواجه في هذه الاستحقاقات أحزابًا عادية منفردة، بل واجه التحالف الحكومي المكون من 3 أحزاب.

وأبرز بنكيران في كلمة تفاعلية مع نتائج الانتخابات، مساء الأربعاء، أن العدالة والتنمية "لم يعد يواجه خصومًا بتوجهات أيديولوجية، بل يواجه التحكم، والأعيان، والأموال". وفق تعبيره.