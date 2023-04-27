الحرية والتغيير لـ"إرم نيوز": قيادات البشير لم يتم تهريبهم بل أُفرج عنهم

قال شهاب الدين إبراهيم الطيب، المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، إن خروج قيادات نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من معتقل "كوبر" يؤكد أن إشعال الحرب الدائرة كان بمخطط من عناصر النظام.

وأكد شهاب الدين، في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز"، أن خروجهم سيؤدي إلى اتساع رقعة الحرب، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراح هذه القيادات بواسطة جهات "لم يسمها"، ولم يتم تهريبهم كما يتم تداوله- بحسب تعبيره.

وأوضح القيادي في الحرية والتغيير، أن توقيت خروجهم الآن، يهدف إلى إفشال أي هدنة يشهدها السودان ونسف مساعي التفاوض بين طرفي الصراع الذي يمكن أن يفضي لوقف إطلاق النار دائما في البلاد.