النائب السابق للبشير أحمد هارون يعلن فراره من السجن مع آخرين
قال أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير إنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين وإنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.
وأضاف هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في بيان صوتي بثته قناة "طيبة" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء أنه مستعد مع المسؤولين السابقين الآخرين للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.
يأتي البيان بعد تقارير أفادت بأن النزلاء في سجن كوبر فروا في وقت سابق هذا الأسبوع، وكان البشير وكبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن.
ولم يتضح على الفور إن كان البشير، الذي قضى فترات طويلة في مستشفى عسكري، موجودا في السجن.