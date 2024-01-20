أمريكا تعلن استهداف 3 صواريخ حوثية مضادة للسفن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 3 صواريخ مضادة للسفن البحرية، تابعة لميليشيا الحوثي، مساء يوم الجمعة.

وقالت المركزية الأمريكية، في منشور لها على حسابها الرسمي في منصة "إكس": "شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد 3 صواريخ حوثية، كانت جاهزة للإطلاق، ومعدّة سلفاً، لاستهداف السفن العابرة في البحر الأحمر".

وأشارت إلى أن "القوات الأمريكية حددت موقع الصواريخ الواقعة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وارتأت أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

ونوهت المركزية الأمريكية أن "هذا الإجراء سيجعل المياه الدولية آمنة ومأمونة للبوارج الأمريكية والسفن التجارية".