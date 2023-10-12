عباس يلتقي بلينكن والعاهل الأردني الجمعة

أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غدًا الجمعة في العاصمة الأردنية عمان.

وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر منصة إكس "تويتر سابقًا"، إن عباس سيجتمع أيضًا مع العاهل الأردني الملك عبد الله، وذلك في إطار الجهد المبذول على مدار الساعة من قبل القيادة الفلسطينية لوقف هذه الحرب المدمرة.