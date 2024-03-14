مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية أثناء انتظار المساعدات

قال مسؤولون بوزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، إن 6 فلسطينيين قتلوا وأصيب العشرات بنيران إسرائيلية بينما كانت حشود من السكان تنتظر شاحنات المساعدات في مدينة غزة.

وأفاد سكان ومسؤولون صحيون وفقا لوكالة "رويترز" بأن الفلسطينيين كانوا يهرعون للحصول على مساعدات عند دوار الكويت شمالي مدينة غزة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار.

وقالت وزارة الصحة، إن الضربات العسكرية الإسرائيلية في مختلف أنحاء قطاع غزة أدت لمقتل 69 فلسطينيا وإصابة 110 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.