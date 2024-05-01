مشاهد صادمة.. الشرطة الأمريكية تعتدي بوحشية على طالبة متضامنة مع فلسطين(فيديو)
سيطرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في عدد من الجامعات الأمريكية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع تزايد حالات العنف من جانب الشرطة، وخصوصا في جامعة كولومبيا بنيويورك التي أطلقت شرارة الاحتجاجات.
وانتشرت على منصة إكس، في أعقاب اقتحام جامعة كولومبيا، عشرات من مقاطع الفيديو التي توثق عمليات الفض والاعتقالات بالجامعات المختلفة.
وخلال الساعات الماضية اقتحمت شرطة نيويورك جامعة كولومبيا وألقت القبض على عشرات المتظاهرين المنددين بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
وبث نشطاء على موقع تويتر أكثر من مقطع فيديو للعنف الذي تشهده الجامعات الأمريكية منذ أيام، ويظهر أحد هذه المقاطع وحشية الشرطة الأمريكية بالاعتداء على طالبة متضامنة مع عزة، في مشاهد اعتبرها البعض بالصادمة والوحشية.
وتشير تقارير إلى أنه رغم الإجراءات الأمنية العنيفة التي قامت بها الشرطة الأميركية إلا أنه من المتوقع أن تتسع دائرة الاحتجاجات الطلابية خلال الأيام القادمة، إن لم يكن تضامنا مع غزة فسيكون احتجاجا على قيام الأمن بهذه الاقتحامات للمؤسسات الأكاديمية.
واقتحمت عناصر الشرطة الأميركية أراضي حرم بعض الجامعات ما أدى إلى حدوث مواجهات تمخضت عن اعتقال ما يزيد على 1000 شخص في أنحاء البلاد، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وفي حالات نادرة أبرم مسؤولو الجامعات وقادة الاحتجاجات اتفاقات تقضي بقصر الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي قبل مراسم التخرج المقبلة.
وتحركت الشرطة، اليوم الأربعاء، لفض اعتصام جامعة كولومبيا، في الذكرى السادسة والخمسين لتحرك مماثل لقمع احتلال الطلاب المحتجين على العنصرية وحرب فيتنام في قاعة هاميلتون، المقر الإداري للجامعة.