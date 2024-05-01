مشاهد صادمة.. الشرطة الأمريكية تعتدي بوحشية على طالبة متضامنة مع فلسطين(فيديو)

سيطرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في عدد من الجامعات الأمريكية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع تزايد حالات العنف من جانب الشرطة، وخصوصا في جامعة كولومبيا بنيويورك التي أطلقت شرارة الاحتجاجات.

وانتشرت على منصة إكس، في أعقاب اقتحام جامعة كولومبيا، عشرات من مقاطع الفيديو التي توثق عمليات الفض والاعتقالات بالجامعات المختلفة.

وخلال الساعات الماضية اقتحمت شرطة نيويورك جامعة كولومبيا وألقت القبض على عشرات المتظاهرين المنددين بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وبث نشطاء على موقع تويتر أكثر من مقطع فيديو للعنف الذي تشهده الجامعات الأمريكية منذ أيام، ويظهر أحد هذه المقاطع وحشية الشرطة الأمريكية بالاعتداء على طالبة متضامنة مع عزة، في مشاهد اعتبرها البعض بالصادمة والوحشية.