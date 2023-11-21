الجنوب اللبناني يشهد يومًا داميًا إثر الغارات الإسرائيلية

عاش جنوب لبنان يومًا داميًا بعد مقتل 8 أشخاص إثر غارات إسرائيلية، استهدفت الطواقم الصحفية، ومنازل المدنيين في المناطق الحدودية.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل المراسلة فرح عمر والمصور ربيع معماري من فريق قناة الميادين، كما قتل مدني آخر عند مثلث طير حرفا في القطاع الغربي.

وقتل 4 عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بغارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة "رابيد" كانوا يستقلونها على طريق فرعي بين الشعيتية والقليلة قضاء صور، ومن بين القتلى نائب قائد القسام في لبنان خليل خراز.