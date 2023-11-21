الجنوب اللبناني يشهد يومًا داميًا إثر الغارات الإسرائيلية
عاش جنوب لبنان يومًا داميًا بعد مقتل 8 أشخاص إثر غارات إسرائيلية، استهدفت الطواقم الصحفية، ومنازل المدنيين في المناطق الحدودية.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل المراسلة فرح عمر والمصور ربيع معماري من فريق قناة الميادين، كما قتل مدني آخر عند مثلث طير حرفا في القطاع الغربي.
وقتل 4 عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بغارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة "رابيد" كانوا يستقلونها على طريق فرعي بين الشعيتية والقليلة قضاء صور، ومن بين القتلى نائب قائد القسام في لبنان خليل خراز.
وفي وقت مُبكر من اليوم الثلاثاء، قتلت مسنّة في العقد الثامن من عمرها وجرح اثنان آخران في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في بلدة كفركلا الحدودية، في ظل استهداف الجيش الإسرائيلي المستمر للمنازل في بلدتي ميس الجبل وحولا.
في المقابل، صعد حزب الله من هجماته باتجاه المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، حيثُ استهدف بعد ظهر اليوم "قوة من الجمع الحربي التابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أثناء وجودها في منزل عند أطراف مستعمرة المنارة، بصاروخين موجهين، ما أدى إلى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح".
وقال في بيان له إن الهجوم يأتي ردا على استهداف الصحافيين في قناة الميادين، كما أعلن في سلسلة بيانات له عن استهداف دبابة قرب مستوطنة نطوعا، وموقع جل الدير وجل العلام وموقع المالكية.
وشملت عمليات الحزب قبل الظهر مواقع حدب البستان وتلة الراهب، ومنزلا في مستوطنة المطلة يسكنه جنود إسرائيليون.
من جهته قال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب خلال اجتماع مع اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن "لبنان يسعى جاهدا لتجنب الحرب والاستفزازات الإسرائيلية من خلال استهداف المدنيين والصحفيين".
وبين أن ذلك الأمر يغذي حالة عدم الاستقرار، التي "قد تتدحرج لمواجهة شاملة"، مؤكدًا أن لبنان سيتقدم بشكوى ضد إسرائيل على خلفية استهدافها للصحفيين في الجنوب.