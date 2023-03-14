الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على إلغاء "خطة الانفصال" في الضفة وغزة

صادق الكنيست الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إلغاء "خطة الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 40 عضواً ومعارضة 17، وفقاً لموقع "واللا" العبري.

وبحسب الموقع، سوف يتم بموجب مشروع القانون رفع الحظر على الدخول والبقاء في المناطق التي تم إخلاؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بموجب "خطة الانفصال" الإسرائيلية التي نفذت 2005 من قبل رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون.

وجاء في شرح القانون أنه "تم تحقيق أكثر من هدف من أهداف خطة الانفصال، وبسبب حقيقة أنه مع مرور السنين بدلاً من تحقيق المنفعة نتج عنها أضرار جسيمة، لا يوجد أي مبرر لمنع دخول ومكوث الإسرائيليين في المناطق التي أخليت في شمال الضفة الغربية".

وأضاف: "بالتالي ينص اقتراح القانون على عدم سريان هذه البنود على المناطق التي أخليت"، بحسب "واللا".