السودان.. الفراغ من مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية

أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، السبت، عن الفراغ من مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وكانت الأطراف السودانية قد شكلت في 19 أذار/ مارس الجاري، لجنة مختصة لصياغة "الاتفاق النهائي" مكونة من 11 عضوا من القوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، وممثل لكل من القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع.

ومنذ تشكيل اللجنة انخرطت في اجتماعات مكثفة بمعدل اجتماعين في اليوم، بالقصر الجمهوري، لأجل إنهاء الاتفاق النهائي، الذي حددت الأطراف توقيعه رسميا مطلع أبريل/نيسان المقبل.

وقال خالد عمر في تصريح صحفي، إن "اللجنة المختصة فرغت من صياغة المسودة الأولية للاتفاق، وستقوم بتسليمها للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية في التاسعة من مساء الغد الأحد 26 مارس/آذار، خلال اجتماع يعقد بالقصر الجمهوري".