"ديفيد بن أبراهام".. مقتل فلسطيني يعتنق اليهودية بنيران إسرائيلية

قُتل فلسطيني اعتنق اليهودية بنيران إسرائيلية، الخميس، في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلن أحد المقربين منه، وفقا لـ "فرانس برس".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل "مشتبها به" في المكان نفسه من دون تأكيد هويته.

وكتب المتحدث باسم الجالية اليهودية في مدينة الخليل، نوعام أرنون، على موقع إخباري محلي: "هذا الصباح، فارق ديفيد بن أبراهام الذي اعتنق اليهودية، الحياة على نحو مأساوي"، موضحا أن الفلسطيني البالغ 62 عامًا هو من الخليل ويُدعى سامح زيتون.

وأضاف أنه اعتنق اليهودية في عام 2020 واعتمد منذ ذلك الحين الاسم العبري ديفيد بن أبراهام.