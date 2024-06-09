قتيلان وحرائق واسعة في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مقتل شخصين، أحدهما مقاتل في ميليشيا حزب الله، إثر قصف إسرائيلي، وقع السبت واستهدف مواقع في جنوبي البلاد، فيما أدى قصف آخر لحرائق واسعة في مناطق عدة بجنوب لبنان.
وأفادت الوكالة اللبنانية بأن "مسيرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا بصاروخين موجهين استهدف مقهى ضمن محال تجارية في بلدة عيترون في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل مالك المقهى علي خليل حمد (37 عاما) والشاب مصطفى عيسى"، واصفة الهجوم بأنه "مجزرة جديدة".
غارة على بلدة الخيام
وفي حادث منفصل، أشارت الوكالة إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة عنيفة على بلدة الخيام".
وأعلنت ميليشيا حزب الله لاحقا استهداف "مستوطنة المالكية براجمة صواريخ كاتيوشا ردّاً على القصف الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين خصوصاً في بلدة عيترون".
ونعت الميليشيا أحد مقاتليها وهو، رضوان عيسى، المتحدر من بلدة حومين التحتا في جنوب لبنان.
من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأن "إحدى مقاتلاته استهدفت إرهابيا من حزب الله في منطقة عيترون"، مضيفا أن طيرانه ضرب أيضا "بنى تحتية إرهابية في منطقة الخيام" وفي منطقة مركبا"، مشيرا إلى أنه جرى "التعرف إلى عدد من الإرهابيين في منشأة عسكرية".
وفي وقت لاحق، قالت ميليشيا حزب الله في بيان إن مقاتليها استهدفوا "مجموعة من الجنود الإسرائيليين كانت تعتدي بالقذائف الفوسفورية وتُشعل الحرائق في الأحراش مقابل بلدة راميا بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات مباشرة".
وقال الجيش الإسرائيلي إن حرائق اندلعت في "إصبع الجليل على أثر عمليات إطلاق صواريخ من لبنان... سقطت في مناطق مفتوحة وفي منطقتي المالكية ومسغاف عام حيث أصيبت مبانٍ"، دون الإبلاغ عن ضحايا.
حرائق واسعة في جنوب لبنان
وكانت حرائق واسعة في مناطق عدة في جنوب لبنان اندلعت السبت جراء قصف إسرائيلي، وفق ما أفادت الوكالة اللبنانية.
وذكرت الوكالة الوطنية السبت أن "المدفعية الإسرائيلية قصفت بالقذائف الفوسفورية الحارقة أطراف بلدة علما الشعب، حيث خلف القصف حرائق بالأحراج امتدت إلى محيط بعض المنازل"، مشيرة إلى أن "النيران أتت على مساحات واسعة من أشجار الزيتون".