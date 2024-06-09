قتيلان وحرائق واسعة في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

غارة على بلدة الخيام

وفي حادث منفصل، أشارت الوكالة إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة عنيفة على بلدة الخيام".

وأعلنت ميليشيا حزب الله لاحقا استهداف "مستوطنة المالكية براجمة صواريخ كاتيوشا ردّاً على القصف الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين خصوصاً في بلدة عيترون".

ونعت الميليشيا أحد مقاتليها وهو، رضوان عيسى، المتحدر من بلدة حومين التحتا في جنوب لبنان.

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأن "إحدى مقاتلاته استهدفت إرهابيا من حزب الله في منطقة عيترون"، مضيفا أن طيرانه ضرب أيضا "بنى تحتية إرهابية في منطقة الخيام" وفي منطقة مركبا"، مشيرا إلى أنه جرى "التعرف إلى عدد من الإرهابيين في منشأة عسكرية".

وفي وقت لاحق، قالت ميليشيا حزب الله في بيان إن مقاتليها استهدفوا "مجموعة من الجنود الإسرائيليين كانت تعتدي بالقذائف الفوسفورية وتُشعل الحرائق في الأحراش مقابل بلدة راميا بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات مباشرة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن حرائق اندلعت في "إصبع الجليل على أثر عمليات إطلاق صواريخ من لبنان... سقطت في مناطق مفتوحة وفي منطقتي المالكية ومسغاف عام حيث أصيبت مبانٍ"، دون الإبلاغ عن ضحايا.