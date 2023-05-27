رئيس كردستان العراق رافضًا تعديلات الموازنة: ستخلق عقبة أمام مشروع القانون

أعرب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، عن رفض الإقليم التام للتعديلات التي أجراها عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، واصفاً إياها بأنها "عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة".

وقال بارزاني في بيان نشره الموقع الرسمي لرئاسة إقليم كردستان العراق: "ننظر بقلق عميق إلى التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان، ونرفضها تماماً".

ووصف بارزاني هذه الخطوة بأنها "تخلق عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة"، بحسب البيان.