العراق على موعد مع التصويت على قانون الموازنة "التاريخية" السبت المقبل

بدأ العد التنارلي للموعد المنتظر للتصويت على قانون الموازنة العامة العراقية، بعد تأجيل لأكثر من مرة على إثر خلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض البنود، حيث أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن يوم السبت المقبل هو موعد التصويت على قانون الموازنة.

وبعد تأجيل لمرات عدة، وتجاذبات بين الكتل السياسية حول بنودها، بدت ملامح الموازنة توصف بأنها "تاريخية"، تتضح أكثر بعد إعلان اللجنة المالية النيابية، مطلع الأسبوع، عن أبرز التعديلات التي أجريت على بنود الموازنة.

وخلال ترؤس الحلبوسي اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جرت مناقشة القضايا المتبقية في بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية، والوصول لرؤية واضحة تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب وتحديد جلسة للتصويت عليها، بحسب بيان للدائرة الإعلامية في المجلس.