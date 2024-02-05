الجيش الإسرائيلي: مقتل عشرات "المسلّحين" في غزة خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين، أن قواته قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين في عمليات جرت بأرجاء غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما في ذلك في مدينة خانيونس بجنوب القطاع، وفقًا لـ "رويترز".

ويواصل الجيش الإسرائيلي، في اليوم الـ 122 من الحرب، عملياته المركزة على منطقة خانيونس، ويقول إنه يستهدف مراكز عمليات تابعة لقيادات حركة حماس.

وكان الجيش الإسرائيلي تحدث عن مداهمة مقر قيادة رئيسي تابع لـ"لواء خانيونس" الذي قال إنه استخدِم للتدريب.