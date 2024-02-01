توقعات بتحرك أمريكي ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية
كشفت مصادر لـ"رويترز" أنه من المتوقع أن يوقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يصدر الأمر، في وقت لاحق اليوم الخميس، بحسب وثائق ومسؤول أمريكي، ومن المتوقع أن يشمل عقوبات ضد المستوطنين.
وحذَّر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين - مرارًا - من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتصاعدت الهجمات هناك، خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى، منذ هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، على إسرائيل.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.