توقعات بتحرك أمريكي ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

كشفت مصادر لـ"رويترز" أنه من المتوقع أن يوقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يصدر الأمر، في وقت لاحق اليوم الخميس، بحسب وثائق ومسؤول أمريكي، ومن المتوقع أن يشمل عقوبات ضد المستوطنين.