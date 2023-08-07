اليمن.. "القاعدة" يصعّد هجماته ضد القوات الجنوبية

يواصل تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، تصعيد هجماته الانفرادية على "القوات المسلحة الجنوبية" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في محاولات انتقامية ضد الحملة العسكرية التي طالته على مدى عام، وأفقدته أبرز معاقله في محافظة أبين.

وقتِل جندي من أفراد "القوات المسلحة الجنوبية" وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، إثر انفجار عبوّة ناسفة، استهدف رتل عسكري، في وادي "عومران"، بمديرية مودية، شرقي محافظة أبين، في هجوم رابع خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم، محمد النقيب، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن العناصر الإرهابية، فجّرت عددًا من العبوات الناسفة اليوم الاثنين، بوادي "عومران" ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين، في حين تمكنت الوحدات الهندسية لدى القوات المسلحة الجنوبية من تفكيك بعض العبوات الأخرى التي كانت مزروعة في وقت سابق.

وأعلنت "القوات المسلحة الجنوبية" أمس الأحد، انطلاق حملة أمنية واسعة لملاحقة فلول العناصر الإرهابية في مديرية مودية، بمحافظة أبين، بعد مرور عام على انطلاق عملية "سهام الشرق" العسكرية التي تمكنت خلالها القوات من السيطرة على أبرز معاقل القاعدة في وادي "عومران" شرقي مودية، ووادي "ضيقة" غربي مديرية المحفد، بأبين.