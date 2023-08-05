اليمن.. الإطاحة بأمير تنظيم القاعدة في لحج

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة لحج جنوبي اليمن أنها تمكنت من الإطاحة، يوم الجمعة، بأمير تنظيم القاعدة في المحافظة، عقب العملية الأمنية التي بدأتها الخميس الماضي لملاحقة "مطلوبين إرهابيين وعناصر خارجة عن القانون".

وأفاد الموقع الرسمي لـ"القوات المسلحة الجنوبية"، "درع الجنوب"، بأن قوة أمنية من وحدات مكافحة الإرهاب في محافظة لحج تمكنت من ضبط "الأمير الشرعي والمسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة في المحافظة، ويدعى (س. د. ح) فجر الجمعة، في مدينة الحوطة".

وجاءت العملية، بحسب مصدر أمني، بعد رصد ومتابعة ومعلومات دقيقة، تفيد بتواجد المطلوب، ليتم بعد ذلك تنفيذ عملية المداهمة التي أسفرت عن ضبط "الزعيم في تنظيم القاعدة"، وإخضاعه للتحقيق.