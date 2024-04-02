أول اعتذار رسمي من إسرائيل عن حادثة "وورلد سنترال كيتشن"

قدّم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، مساء الثلاثاء، "اعتذاره" بعد مقتل 7 متعاونين مع المنظمة الأمريكية غير الحكومية "وورلد سنترال كيتشن" في ضربة إسرائيلية في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الإسرائيلية إن "الرئيس هرتسوغ يعرب عن حزنه الكبير واعتذاره الصادق إثر الوفاة المأسوية لفريق (وورلد سنترال كيتشن)، الليلة الفائتة، في قطاع غزة، وقدم تعازيه إلى عائلاتهم وأقربائهم".

وأضاف أنه أجرى اتصالاً بمؤسس المنظمة الطاهي الإسباني الأمريكي خوسيه أندريس.

وتسببت غارة جوية إسرائيلية بمقتل 7 أشخاص يعملون في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية في غزة.