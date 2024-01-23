مسؤول إسرائيلي: المباحثات مع حماس مستمرة و"لم نتلق رداً سلبياً"

أعلن مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات مع حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة مقابل تبادل أسرى "ما زالت مستمرة".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن المسؤول، الذي لم تسمه، أن إسرائيل "لم تتلق رداً سلبياً" بعد من الحركة.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك الإعلان يأتي بعد تقارير غربية عن رفض حماس العرض الإسرائيلي.