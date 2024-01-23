مسؤول إسرائيلي: المباحثات مع حماس مستمرة و"لم نتلق رداً سلبياً"
أعلن مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات مع حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة مقابل تبادل أسرى "ما زالت مستمرة".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن المسؤول، الذي لم تسمه، أن إسرائيل "لم تتلق رداً سلبياً" بعد من الحركة.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك الإعلان يأتي بعد تقارير غربية عن رفض حماس العرض الإسرائيلي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، أمس الإثنين، إن هناك عرضاً إسرائيلياً، دون الكشف عن تفاصيله.
وذكرت الهيئة، في وقت سابق من اليوم، أن العرض الإسرائيلي يتضمن "إطلاق سراح المخطوفين (المحتجزين لدى حماس) من غير الجنود، مقابل وقف إطلاق النار لفترة طويلة، وانسحاب تكتيكي للجيش الإسرائيلي من عدة مناطق في قطاع غزة، وإطلاق سراح سجناء أمنيين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية".
ولم تعلق حركة "حماس" رسميا على العرض الإسرائيلي.
وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أعلن، في وقت سابق اليوم، أن جهود الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل ما زالت جارية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الكثير من التقارير التي تنشر بشأن تلك الوساطة "مغلوطة".