بانتظار رد حماس.. إسرائيل توافق على مقترح أمريكي بشأن الأسرى

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن "مسؤول إسرائيلي كبير"، أن وفد المفاوضات الإسرائيلي في قطر، "وافق على مقترح أمريكي" بشأن تبادل الأسرى، لكن رد حركة حماس لم يصل حتى الآن عبر الوسطاء القطريين.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي الذي لم تكشف الصحيفة هويته، فإن المقترح يتضمن إطلاق سراح 40 رهينة، ضمن الصفقة، وأضاف: "ما زلنا غير قريبين من التوصل إلى اتفاق.. لكن المفاوضات مستمرة".

وبحسب "هآرتس"، فإن مصادر في قيادة حركة حماس وصفت لها، تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، بأنها "تلاعب إسرائيلي لتبرير استمرار الحرب".

موقع "واللا" العبري، قال إن رئيس وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) قدّم مقترحًا بشأن نسبة السجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): "يسود اعتقاد في إسرائيل أن رد حماس على المقترحات التي طُرحت، سيُقدم في غضون 48 ساعة".

وذكرت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن الفجوات بين ما تستعد إسرائيل لقبوله ومطالب حركة حماس الفلسطينية، خلال المفاوضات الجارية بينهما في العاصمة القطرية الدوحة بشأن المحتجزين، من جانب الطرفين لا تزال "كبيرة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي أن "فجوات كبيرة" ظهرت خلال المفاوضات، بشأن مسألة نسبة السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة.

وأضاف أن الولايات المتحدة طرحت اقتراحًا لتقريب وجهات النظر، وردَّت عليه إسرائيل بشكل إيجابي، ولكن حماس لم ترد بعد". دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول الاقتراح الأمريكي.