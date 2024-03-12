بعد تقارير استهدافه.. ما تأثير اغتيال مروان عيسى على صفقة الأسرى؟

تترقب الأوساط الإعلامية الإسرائيلية صحة الأنباء عن اغتيال القيادي في الذراع العسكري لحماس، مروان عيسى، الذي تقول إسرائيل إنه الرجل الثالث بالحركة.

وذكرت قناة "كان 11" العبرية، أن التقديرات السائدة هي أن عيسى اغتيل بالفعل، لكن التأكيدات الرسمية لم تصدر بعد، ولفتت إلى أن أوامر صدرت بالفعل من مجلس الحرب بقصف الموقع الذي يتواجد فيه، بعد التيقن من خلوه من الأسرى الإسرائيليين.

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيئل هاغاري، يوم أمس الاثنين، مقطع فيديو يظهر قصف مخيم النصيرات، وكتب على منصة "إكس"، أن طائرات مقاتلة أغارت على مجمع تحت أرضي لقادة حماس، وسط قطاع غزة، في منطقة النصيرات، استخدمه اثنان من كبار قادة حماس.

وتابع أن القيادي الأول هو مروان عيسى، ووصفه بأنه أحد مخططي هجوم الـ 7 من أكتوبر، والثاني هو غازي أبو طماعة، مسؤول الوسائل القتالية في الحركة.

وكشفت قناة "كان11"، النقاب عن كواليس اتخاذ قرار الاغتيال، وقالت إن مجلس الحرب ناقش فرص نجاح عملية اغتياله، وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت لم يعارضا الخطة، وأبلغا الوزيرين، بيني غانتس وغادي أيزنكوت بتفاصيلها.

واستعرضت القناة مسيرة عيسى الذي خلف القيادي بكتائب القسام أحمد الجعبري، عقب اغتياله 2012، وقالت إن عيسى كان بين طاقم المفاوضات الفلسطيني خلال صفقة الجندي جلعاد شاليط.