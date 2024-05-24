مسؤول إسرائيلي يستبعد انسحاب مصر من الوساطة مع حماس

استبعد مسؤول إسرائيلي، يوم الجمعة، أن تنسحب مصر من الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، بحكم ارتباطها بالصراع بموجب حدودها المشتركة مع القطاع الفلسطيني، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، أن "قطر التي تحظى بثقة الإدارة الأمريكية ستبقى منخرطة أيضًا في جهود الوساطة".

وقال إنّ الوفد الإسرائيلي التفاوضي حصل على بعض التنازلات من حركة حماس عبر الوسطاء، حول آلية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل السجناء الفلسطينيين.