مسؤول إسرائيلي يستبعد انسحاب مصر من الوساطة مع حماس
استبعد مسؤول إسرائيلي، يوم الجمعة، أن تنسحب مصر من الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، بحكم ارتباطها بالصراع بموجب حدودها المشتركة مع القطاع الفلسطيني، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، أن "قطر التي تحظى بثقة الإدارة الأمريكية ستبقى منخرطة أيضًا في جهود الوساطة".
وقال إنّ الوفد الإسرائيلي التفاوضي حصل على بعض التنازلات من حركة حماس عبر الوسطاء، حول آلية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل السجناء الفلسطينيين.
ويوم أمس الخميس، أكد مصدران أمنيان مصريان أن القاهرة لا تزال ملتزمة بالمساعدة في التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم التشكيك في جهود الوساطة التي تبذلها.
وكشفا أن الوسطاء المصريين تلقوا اتصالات هاتفية من مسؤولين أمنيين إسرائيليين، خلال اليومين الماضيين، شكروا فيها الجانب المصري على دوره، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وفي وقت سابق، لوَّحت مصر بالانسحاب من الوساطة بين تل أبيب وحماس على خلفية ما وصفته القاهرة بـ"محاولات التشكيك" بدورها.