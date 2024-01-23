سجن ضابطين عراقيين بسبب فيديو مثير للجدل

قضت محكمة عسكرية عراقية بسجن ضابطين عراقيين مدة عامين، وطردهما من الجيش، بعد أن ظهرا في فيديو اعتداء أثار جدلاً واسعاً، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت وثائق المحكمة العسكرية الأولى لنصي الحكم، اللذين نشرتهما وسائل الإعلام المحلية، أن الحكم غير قطعي وقابل للاستئناف، وأن جريمتي الضابطين ليست مخلة بالشرف.

كما تضمنت الوثائق أسماء أربعة ضباط، دون أن تتضح تفاصيل عن ارتباطهم بالقضية.

وظهر الضابطان في مقطع فيديو يصفع فيه أحدهما زميله الأعلى منه رتبة، قبل أن يكرر صفعه ويضربه، ليبكي الأخير ويهدد باللجوء إلى الشكوى.