اليمن.. اندلاع حريق في سوق شعبي بصنعاء القديمة (فيديو)

اندلع، مساء الجمعة، حريق هائل في عدد من المحال التجارية وسط أحد الأسواق التاريخية في مدينة صنعاء القديمة، شمال اليمن.

وبحسب مصادر يمنية، فإن "اشتعال النيران كان ناجماً عن انفجار أسطوانة غاز في أحد المحلات التجارية بسوق الحلقة، ما تسبب باحتراق المحل وانتقال ألسنة اللهب للمحلات الأخرى المجاورة والمنازل المحيطة".