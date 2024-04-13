اليمن.. اندلاع حريق في سوق شعبي بصنعاء القديمة (فيديو)
اندلع، مساء الجمعة، حريق هائل في عدد من المحال التجارية وسط أحد الأسواق التاريخية في مدينة صنعاء القديمة، شمال اليمن.
وبحسب مصادر يمنية، فإن "اشتعال النيران كان ناجماً عن انفجار أسطوانة غاز في أحد المحلات التجارية بسوق الحلقة، ما تسبب باحتراق المحل وانتقال ألسنة اللهب للمحلات الأخرى المجاورة والمنازل المحيطة".
وذكرت المصادر أن العديد من الأهالي سمعوا، قبيل اندلاع النيران، دوي انفجار ضخم، مرجحين أنه بسبب انفجار أسطوانة غاز.
وتداول اليمنيون، عبر منصاتهم الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقطعاً مرئياً، يُظهر حجم الحريق والآثار الناجمة عنه.
ووفقاً لتقارير إعلامية أولية، فإن الحريق أسفر عن تهدم أحد المنازل، بالإضافة إلى توسعه ليصل إلى عدد من المحلات التجارية الأخرى.
ويُرجّح عدد من الناشطين والسياسيين أن الحريق لم يكن عفوياً، لا سيما وأن هناك أنباء سبق وأن تم تداولها تتحدث عن اعتزام ميليشيا الحوثي، هدم وإزالة مجموعة من الأسواق الشعبية، المتواجدة داخل مدينة صنعاء القديمة، وبناء مزارات وأضرحة دينية.
وقال المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية لدى الرياض صالح البيضاني: "قبل عام تقريباً تسرّبت تفاصيل مشروع حوثي لهدم "سوق الحلقة" وعدد من أسواق صنعاء القديمة، بهدف إنشاء مزار ديني في المكان الذي تزعم الجماعة بأن علي بن أبي طالب، صلى فيه".
وأوضح في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "وقد قوبلت هذه الأنباء بردة فعل واسعة حينها على الصعيدين الشعبي والإعلامي، ترفض هدم عشرات المتاجر في "سوق الحلقة" الذي يمتلك أهمية تاريخية، ويوفر مصدر رزق لآلاف الأسر في صنعاء"، مضيفاً: "الليلة وبدون سابق إنذار، اشتعلت النيران في سوق الحلقة بصنعاء، كما تؤكد الأنباء القادمة من هناك".
وسبق أن كشفت تقرير سابق لـ"إرم نيوز" عن نية ميليشيا الحوثي هدم وإزالة مجموعة من الأسواق الشعبية في مدينة صنعاء القديمة، لبناء مزارات وأضرحة دينية.
وتحدث الإعلام اليمني عن مساع حوثية لتغيير هوية البلاد، من خلال هدم 4 أسواق تضم أكثر من 500 محل تجاري، رغم أن تلك الأسواق الشعبية تحمل مدلولاً تاريخياً توارثته الأجيال، كونها توثق الهوية اليمنية بطابع هندسي فريد.
وتعد مدينة صنعاء القديمة من المدن التاريخية والأثرية، التي يرجع تاريخها لأكثر من 2500 عام، وكانت مسورة بالكامل، ولها 7 أبواب، لم يتبق منها سوى باب واحد، يعرف باسم "باب اليمن".
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" أدرجت في عام 1986 مدينة صنعاء القديمة، ضمن قائمة التراث العالمي.