الحوثيون يعتزمون إزالة مبان تاريخية في صنعاء القديمة.. ومناشدات لليونسكو

تعتزم ميليشيات الحوثي هدم وإزالة مجموعة من الأسواق الشعبية في مدينة صنعاء القديمة، لبناء مزارات وأضرحة دينية.

وتحمل تلك الأسواق الشعبية مدلولاً تاريخياً توارثته الأجيال، كونها توثق الهوية اليمنية بطابع هندسي فريد.

ويتناقل الإعلام اليمني وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مساع حوثية لتغيير هوية البلاد، من خلال هدم 4 أسواق تضم أكثر من 500 محل تجاري.

وتعد مدينة صنعاء القديمة من المدن التاريخية والأثرية، التي يرجع تاريخها لأكثر من 2500 عام، وكانت مسورة بالكامل، ولها 7 أبواب، لم يتبق منها سوى باب واحد، يعرف باسم "باب اليمن".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" أدرجت في عام 1986 مدينة صنعاء القديمة، ضمن قائمة التراث العالمي.