اقتحام "الشفاء".. هل يتعمد نتنياهو تخريب مفاوضات التهدئة؟

أثار اقتحام الجيش الإسرائيلي المفاجئ لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، فجر الإثنين، الشكوك حول تعمد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تخريب مفاوضات التهدئة مع حركة حماس بوساطة دولية وإقليمية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، بدء عملية عسكرية مباغتة في مجمع الشفاء ومحيطها، وذلك بحثاً عن قادة كبار في حركة حماس، مطالبا النازحين بالمجمع والسكان بمحيطه بالإخلاء فورا، والخروج لمنطقة المواصي جنوبا.

يأتي ذلك، بالتزامن مع تقارير إعلامية تشير لتقدم في المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، فيما تشير التقديرات إلى أن العملية بمجمع الشفاء نُفذت بأوامر مباشرة من نتنياهو، على اعتبار أن لديه رغبة في تخريب المفاوضات.