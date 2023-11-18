في ظل فشل أهداف الحرب.. هل بدأ الإعلام الإسرائيلي مرحلة جلد الذات؟

اتهمت مصادر إعلامية إسرائيلية كتلة "الصهيونية الدينية"، وحزب "عُوتْسِما يِهودِيت" الائتلافيَّين المتطرفَين، بالتسبب في الفشل الذريع الذي مُنيت به إسرائيل، يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعلَّلت ذلك بأنهما "تسببا بدفع الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو نحو معركة ضد المواطنين الإسرائيليين أنفسهم، الذين لم يصوتوا لهم، في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بدلًا من التركيز على العدو".

وقالت صحيفة "معاريف"، اليوم السبت، إنه منذ كانون الثاني/يناير الماضي، لا توجد حكومة في إسرائيل تباشر عملها، وإن النتائج جاءت في صورة ضربة تلقتها إسرائيل، يوم السبت الأسود"، في إشارة إلى "طوفان الأقصى".

وكانت الصحيفة ذاتها قد أشارت في مقال افتتاحي، الجمعة، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "فشل في اتخاذ قرار واحد بشأن صفقة الأسرى أو توسيع الحرب"، ووصفته بأنه "مشلول".

متطرفون في سدة الحكم

وأشارت إلى مواقف اليمين المتطرف الذي يقود المشهد السياسي في إسرائيل، التي قوضت الحريات، وبلغ التطرف إلى درجة أن من يعارض الإصلاحات القضائية التي أراد تمريرها يُتهم بأنه يساري يدعو إلى إخلاء مستوطنات الضفة الغربية".

ولفتت إلى أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، زعيم تكتل "الصهيونية الدينية" الائتلافي، "تسبب بضرر اقتصادي كبير للبلاد قبل الحرب، ونجمت عن سياساته أزمات، منها انخفاض قيمة العملة المحلية (الشيكل) بشكل غير مسبوق، وأنه "حوَّل ملايين الشواكل للشركاء الحريديم بالائتلاف على أساس أن تلك الأموال ستذهب لتعزيز منظومة التعليم الديني، مع أن هؤلاء لا يتعاونون مع وزارة التعليم".