بريتوريا: إسرائيل تمارس فصلا عنصريا "أكثر تطرفا" مما واجهته جنوب أفريقيا

وستدلي 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طُلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن العواقب القانونية المترتبة على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وأضاف مادونسيلا: "من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني يترافق أيضا مع فصل عنصري... بما لا يختلف عن الاستعمار الاستيطاني. يجب أن ينتهي الفصل العنصري الإسرائيلي".

وقال إن جنوب أفريقيا لديها "التزام خاص" بفضح الفصل العنصري أينما وجد وضمان "وضع حد له على الفور".

وهذه القضية منفصلة عن قضية رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة.

وبدأت جلسات الاستماع، الإثنين، بشهادات مدتها ثلاث ساعات قدّمها مسؤولون فلسطينيون اتهموا الإسرائيليين بإدارة نظام "استعمار وفصل عنصري".