بعد دعمه تحرك جنوب أفريقيا.. الكنيست الإسرائيلي يفشل في عزل عوفر كيسف

فشل نواب من التحالف القومي الديني الإسرائيلي، يوم الاثنين، في الحصول على الأغلبية اللازمة لعزل عوفر كسيف النائب اليهودي الوحيد الذي يمثل حزباً عربياً في الكنيست.

وصوّت الكنيست على عزل عوفر كيسف بسبب تأييده دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وصوت 85 من أصل 120 نائباً في الكنيست لصالح عزل عوفر كسيف في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بخمسة أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 مقعداً.

ويعكس التصويت غير المعتاد لعزل عضو حالي في البرلمان حالة الغضب في إسرائيل بسبب دعوى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تقول فيها إن الحملة التي تنفذها إسرائيل للقضاء على حماس في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ووقّع كسيف، الذي يجلس حزبه الشيوعي "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" في صفوف المعارضة ضمن قائمة مشتركة مع حزب "الحركة العربية للتغيير اليساري"، على رسالة مفتوحة تدعم الاتهامات الموجهة لإسرائيل، لكنه نفى مزاعم بأنه يدعم حماس.

ووفقاً لبيان الكنيست، قال كسيف في النقاش الذي سبق التصويت: "إن طلب العزل هذا يستند إلى كذبة صارخة، وهي أنني أؤيد الكفاح المسلح لحماس".

وأضاف: "لست مستعداً لقبول مزاعم الحكومة بشأن ما يحدث في غزة حرفياً".

وندد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالمشرعين الذين لم يدعموا اقتراح عزل عوفر كسيف من الكنيست.

وقال في بيان: "كل من يترك عضواً في الكنيست يؤيد الإرهاب ويحرض ضد إسرائيل في وقت الحرب، قد ضل الطريق".